夏冬通じ五輪で日本女子最多となる１０個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆さんが２２日、国民栄誉賞の授与を検討するように高市早苗首相が関係省庁に指示を行った件について心境を明かした。木原稔官房長官が同日の記者会見で明かし「国民に広く夢を感動を与えるとともに、社会に明るい希望と勇気をもたらしました」などと説明。高木さんは日本スケート連盟を通じ「官邸からは連絡をいただきました。国民栄誉賞に