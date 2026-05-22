SEVENTEENのミンギュが5月21日、都内で行われた「イサックトーストソース＆ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU」に出席。約550人のファンと交流し、終始日本語を交えながら温かなコミュニケーションを繰り広げた。トーストやジャムにまつわる軽快なトークはもちろん、ファンへの細やかな気遣いや通訳さんへの“神対応”も飛び出し、会場は終始幸せな空気に包まれた。【写真】「新たな聖地誕生」ミンギュ、日本オフショ