メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市は22日、指定ごみ袋以外の家庭用ごみ袋も使える臨時措置を、5月25日から始めると発表しました。 名古屋市によりますと、中東情勢の影響によるごみ袋不足への不安感から、いわゆる「買いだめ」があり、一部の小売店で在庫が不足するなど供給が不安定な状況だということです。 こうした状況から市は、家庭用の指定ごみ袋が購入できない場合に限り、5月25日から6月末まで指定ごみ