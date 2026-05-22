名古屋市は指定ゴミ袋の在庫が不足している事態を受け、5月25日（月）から家庭用のゴミは、指定袋以外の袋も認める臨時措置を始めます。 【写真を見る】名古屋市 ｢指定のゴミ袋｣以外でも可能に “不足している”情報寄せられ臨時措置 ｢無色透明or半透明の袋｣ 5月25日～6月30日まで 名古屋市は、この一週間で小売店で指定ゴミ袋が不足しているという情報が多く寄せられたため、指定ゴミ袋が買えない場合に限り、指定袋以外