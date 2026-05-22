『はらぺこあおむし』で有名な絵本作家、エリック・カールの展覧会が東京都現代美術館にて開催中。会期は7月26日まで。本展では、日本で過去に開催されたエリック・カール展と比べて最多の12点を紹介するほか、原画や素材なども多数展示。同氏の絵本作りの全容に迫る。Who’s Eric Carle？Ⓒ The Eric Carle Museum of Picture Book Art, Inc.エリック・カール1929年、ニューヨーク州生まれ。'52年からデザイナーやアートディ