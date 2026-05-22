ファジアーノ岡山 岡山県玉野市は2026年6月3日、サッカーJ1ファジアーノ岡山のコーチを招き、市内の玉小学校で「人権スポーツふれあい教室」を実施します。 スポーツ選手との交流を通じて、相手を思いやる気持ちの大切さやいじめ問題など人権について理解を深めます。 ファジアーノ岡山のコーチ4人が玉小学校を訪問し、児童と一緒にレクリエーションなどを行いま