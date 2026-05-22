高知市内の商業施設で10代の女性に対し下半身を露出した疑いで、警察は5月21日、高知市の20代の男を逮捕しました。高知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、高知市口細山の解体業・西森紫音容疑者（27）です。警察によりますと、西森容疑者は4月22日の午前11時40分頃、高知市の商業施設で10代の女性に対し、下半身を露出して見せつけた疑いがもたれています。女性からの相談を受け警察が防犯カメラを調べるなどした結果、西