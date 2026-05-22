新世代のフラッグシップセダンメルセデスAMGから新型『GT 4ドア・クーペ』が発表された。ブランド初の専用EVモデルであり、かつ史上最強の市販モデルだ。英国では9月に約15万ポンド（約3190万円）から販売開始予定。【画像】メルセデスAMGから1169psの高性能セダンが登場【新型GT 4ドア・クーペを詳しく見る】全27枚新型における最上位モデルは『GT 63』だ。最高出力1169psと最大トルク204kg-mを誇り、0-100km/h加速タイムはわず