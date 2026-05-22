落語家の月亭方正（58）が、21日までに次女・来蘭（らら）さんのインスタグラムに登場。次女と“顔出し”で変顔を披露し合う、おちゃめな親子動画が公開された。【動画】「山ちゃんに似てる可愛い」次女“顔出し”で変顔を披露する月亭方正投稿では「パパと変顔」とコメントが添えられ、動画ではコミカルな音楽に合わせて次女と方正が次々と変顔を披露していく内容となっている。ラフな装いの2人からは、家族と過ごすリラッ