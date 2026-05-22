梅雨入りを控えたいまから対策しておきたいのが、カビです。エアコン内部にカビがたまったまま稼働すると、健康に影響する可能性があります。クリーニング後の衣類の保管にはコツがあり、ポケットに入れがちなスマートフォンのケースにも要注意です。■沖縄・奄美地方では梅雨入り森圭介アナウンサー「21日は全国的に雨のところが多く、今は梅雨の走りと言われています。沖縄・奄美地方では梅雨入りが発表されました。他の地域に関