北海道を代表する夏の味覚「夕張メロン」の初競りが２２日、札幌市中央卸売市場で行われ、過去最高額となる２玉５８０万円で落札された。これまでの最高は２０１９年の５００万円だった。競り落としたのは、釧路市の青果仲卸業「ふたみ青果」。同社は「京王ストア」（東京都）と青果仲卸業「野富（のとみ）」（同）から依頼を受けた。この２玉は東京都多摩市の「京王ストア桜ヶ丘店」で展示し、後日、買い物客に試食として提供