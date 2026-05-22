“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が22日、自身のインスタグラムを更新。“温泉ショット”を公開した。【写真】浴衣や水着で…三田悠貴圧巻の温泉ショット三田は「いつかの鬼怒川温泉」との文言とともに、浴衣姿や水着でのショットを公開。「この水着、めっちゃかわいい」「美しい！」「最高です」などといった感想が相次いで寄せられている。■三田悠貴1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、