お笑い芸人の出川哲朗（62）が、22日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。レギュラーコメンテーターの玉川徹氏をタジタジにさせた。【写真】貴重!?なリラックスした表情…羽鳥アナと京都旅を楽しむ玉川徹氏この日、同番組はヤクルトを約50分にわたって特集。大ファンの出川が“ガチ解説者”として登場し、声がかれそうな勢いでさまざまな角度から愛を熱弁した。出川は玉川氏を前にすると、