米男子ゴルフのCJカップ・バイロン・ネルソンは21日、テキサス州マッキニーのTPCクレイグランチ（パー71）で第1ラウンドが行われ、平田憲聖が1イーグル、6バーディー、1ボギーの64をマークし、首位と2打差の4位と好発進した。久常涼は67で32位、金谷拓実、中島啓太はともに70で92位。62をマークしたテーラー・ムーア（米国）がトップに立ち、1打差の2位にブルックス・ケプカ（米国）イエスパー・スベンソン（スウェーデン）が