80代の男性に対して息子を装って「口座が止められた」などとウソの電話をかけ、現金100万円をだまし取ったとみられる「匿名・流動型犯罪グループ」=トクリュウのリクルーター役とみられる男が警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の鳥井佑樹容疑者（31）で、今年1月、山梨県の80代の男性に対し、息子を装って電話をして「口座が止められ株の配当が受け取れない」などとうそを言って、現金100万円を