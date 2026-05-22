さいたま市の住宅内の敷地内に侵入し、シャッターを壊した疑いで男2人が逮捕されました。寄本法彦容疑者（35）ら男2人は5月1日、さいたま市緑区の住宅の敷地内に侵入し、1階窓のシャッターを壊した疑いが持たれています。2人は犯行当日に初めて会ったとみられ、秘匿性の高い通信アプリを通じて指示を受けていたということで、容疑者の1人は「闇バイトに応募した」と供述しています。警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」