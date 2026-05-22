グラビアアイドルでタレント・林ゆめ（30）が22日までに自身のインスタグラムを更新。昼飲み“ホッピー10杯”ショットを公開した。「えまと昼飲み@__emagramホッピーって酔うよね10杯飲んだ！久しぶりのえまとのサシ飲み楽しすぎたな次はどこ行こっ」と、伊藤愛真（28）と東京・渋谷で昼飲みしたことを明かし、白いTシャツ姿でジョッキを手にしている写真などをアップ。ハッシュタグで「渋谷横丁」「昼飲み」と添えた