歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月22日、自身のインスタグラムを更新。長男の勸玄（市川新之助）さんと、公園を歩く写真を公開しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】長男・勸玄（市川新之助）さんと歩く姿を投稿「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います」團十郎さんは、長男の勸玄（市川新之助）さんと並んで歩きながら、左手を高く上げてVサインをした写真に添えて「並んで歩ける今を、一緒に