ホンダ「新型シティ」初公開に反響殺到！日本においてホンダの「シティ」といえば、1981年に誕生した初代モデルを真っ先に思い浮かべる人が多いはず。「トールボーイ」と呼ばれた愛嬌のある背高ハッチバックに、折りたたみ式バイク「モトコンポ」を組み合わせて販売するという斬新な提案は、当時の若者から圧倒的な支持を集めました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「新型シティ」です！（17枚）しかし、そんなシティが1