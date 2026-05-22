昨夜（21日）、家族4人が住む自宅に放火して全焼させたとして、岡山県美咲町の61歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「死ぬためにライターで自室のふすまに火をつけた」自宅に放火した疑いで男（61）を逮捕【岡山・美咲町】 現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、岡山県美咲町の無職の男（61）です。 警察によりますと、男はきのう（21日）午後9時半ごろ、美咲町中垪和の自身も同居する父親の家で2階にある自分