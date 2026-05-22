先月（4月）、香川県に住む60代の夫婦が警察官を名乗る男らから9,300万円相当の暗号資産をだまし取られていたことがわかりました。 【写真を見る】「あなたが送った荷物の中に100万円以上の現金が入っていた」警察官を名乗る男らに9,300万円相当の暗号資産をだまし取られる60代の夫婦【香川】 警察によりますと、先月8日、香川県に住む女性の家に、宅配業者を名乗る男から「あなたが送った荷物の中に100万円以上の現金が入って