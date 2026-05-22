松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンは、スパイ行為の発覚によってプレミアリーグの昇格プレーオフから追放された。プレーオフ準決勝でミドルスブラを破り、平河悠を擁するハルとの決勝に進んでいたが、１年でプレミアリーグに復帰する目標はあっさり潰えた。スタッフが木陰から対戦相手の練習をスマートフォンで撮影している衝撃の画像が拡散すると、インターネット上では次のような