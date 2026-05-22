今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップの組合せ抽選会が、現地５月21日にチューリッヒにあるFIFA本部にて行なわれた。日本サッカー協会（JFA）が伝えている。白井貞義監督が率いるリトルなでしこはグループＤに入り、フランス、ベネズエラ、アフリカ代表?（７月に決定予定）と同組となった。JFAを通じて、白井監督は以下のとおりコメント。「U-17女子ワールドカップ2026の組み合わせが決まり、アジアカップを戦