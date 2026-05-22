沖縄県名護市辺野古沖で今年３月、研修旅行中だった同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒を乗せた船が転覆した事故を受け、文部科学省は２２日、同校などへの調査結果と見解を発表した。米軍普天間飛行場の辺野古への移設工事に関する同校の学習が、政治的活動を禁じる教育基本法１４条に反すると指摘し、高校と運営する学校法人同志社（京都市）に是正を求めた。文科省が教育基本法１４条違反を認定するのは初めて。調査に