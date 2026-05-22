元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。「見た目だけじゃなく圧倒的に乗り味も良くなりました」とつづり、カスタムが完了した“愛車”のハーレーダビッドソン『ブレイクアウト（BREAKOUT）』をお披露目した。【写真】「不良っぽさがマシマシ」「かっこよ」カスタムでワイルドさが増した魔裟斗の“愛車”『ブレイクアウト』には、すでにさまざまなカスタムを施している魔裟斗だが、