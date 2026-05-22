木原稔官房長官は22日の記者会見で、首相官邸に勤務していた経済産業省出身の職員から記者がセクハラの被害を受け、報道機関が抗議したとの文春オンライン報道を巡り「申し入れがあったことは事実だ」と認めた。職員の処遇について問われ「異動した事実はあるが、個別の人事で答えは差し控える」と述べるにとどめた。職員の行為に関しても「関係者のプライバシー保護に最大限配慮する必要がある」として、具体的な説明は避けた