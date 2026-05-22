さまざまな宗教の信者を親に持つ人らでつくる「宗教2世問題ネットワーク」は22日、子どもに関する政府施策をまとめる「こどもまんなか実行計画2026」で、「宗教2世」に対する施策の記述を求める要望書を、こども家庭庁に提出した。8日のこども家庭審議会基本政策部会で示された計画素案には、2世に関する記述がなかった。要望書は、こども大綱が「声を聴かれにくい子どもや若者」の例として虐待や貧困などと並び宗教2世も挙げ