22日午前4時半ごろ、岩手県花巻市石鳥谷町の住宅で火災が発生していると目撃者から消防に通報があり、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかった。花巻署によると、住人の川村はつよさん（77）と同居の息子（54）と連絡が取れておらず、身元や原因を調べている。現場はJR新花巻駅から北に約3.5キロの田んぼと山が広がる地域。