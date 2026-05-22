◇NBA東プレーオフ決勝・第2戦ニックス109ー93キャバリアーズ（2026年5月21日マディソン・スクエア・ガーデン）NBAニックスは、21日（日本時間22日）に東プレーオフ（PO）決勝・第2戦でキャバリアーズと対戦。第3Qに18―0のランを決めるなど、後半に相手を突き放して本拠地で2連勝を飾った。19日（同20日）の第1戦では最終Qにドラマが待っていた。最終Q序盤の時点で最大22点リードを許したニックス。それでも選手たちは