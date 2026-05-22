トヨタ自動車は2027年のゴールデンウィーク期間、これまで祝日を稼働日としてきたいわゆる「トヨタカレンダー」を見直す検討を始めたと明らかにしました。トヨタの佐藤副会長が会長を務める業界団体・日本自動車工業会は21日、2027年度からゴールデンウィーク期間中の稼働日を見直す方針を発表しました。自動車業界では土日以外の祝日は工場を稼働させる一方、ゴールデンウィーク