クラウドファンディングプラットフォームのKickstarterは2026年5月半ば頃に成人向けコンテンツに関するガイドラインを更新し、性行為やヌード、性器を想起させるコンテンツなどを広く禁止するより厳格なルールに変更しました。しかし、ユーザーから多くの批判が集まった結果、Kickstarterは「新しいガイドラインが的外れだった」と認めてルールの厳格化を撤回しています。An Apology: Rethinking Our Mature Content Guidelineshtt