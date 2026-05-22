タレントのＲＩＫＡＣＯが２１日放送の「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会２時間ＳＰ」（木曜・この日は午後９時）に出演。自宅を整理整頓している理由を明かす一幕があった。番組では「エルフ」荒川の自宅の乱雑な冷蔵庫を大掃除。１００均グッズを使っての大掃除に挑んだＲＩＫＡＣＯに対し、荒川はすっかりきれいになったキッチンで「いつまでたってもコイツはって思われてたらどうしようと思った」と反省した。ＲＩＫＡＣＯは「