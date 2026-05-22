◆東都大学野球春季リーグ戦最終週最終日立正大―亜大（２２日・神宮）立正大のルーキー・高田庵冬（あんと）内野手（仙台育英）が、４回裏に今季５本目の本塁打を放ち、１９５０年以降の同リーグでの１年春の本塁打記録を更新した。「６番・三塁」で先発出場した高田は、４回裏１死三塁の第２打席で、オリックス・吉田輝星投手を兄に持つ亜大の先発・吉田大輝投手（１年＝金足農）から、左中間スタンドへ豪快な２点本塁打を