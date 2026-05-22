【XBOX Game Studios Shop】 5月22日 オープン マイクロソフトは5月22日、公式グッズのオンラインショップ「XBOX Game Studios Shop」をオープンした。 XBOX公式グッズのオンラインショップがオープン。シューティングゲーム「Halo」シリーズやレースゲーム「Forza」シリーズをはじめ、様々なタイトルのアパレルアイテムやコレクタ