高市早苗首相は２２日、スピードスケート女子で通算１０個の五輪メダルを獲得して引退した高木美帆さんに対し、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示した。木原稔官房長官が記者会見で明らかにした。木原氏は高木さんについて「わが国のスポーツの振興と発展に多大な貢献をされた。国民に広く夢と感動を与えるとともに、社会に明るい希望と勇気をもたらした」と称賛した。受賞が決まれば車いすテニス男子の国枝慎吾さ