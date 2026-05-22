このほど引退したスピードスケート女子の五輪金メダリスト・高木美帆さん（３２）に対し、国民栄誉賞の授与を検討するよう高市早苗首相が関係省庁に指示を行った。木原稔官房長官が２２日の記者会見で明らかにした。木原氏は「スピードスケート競技において五輪４大会に出場し、夏冬を通じて我が国女子選手として最多となる金メダル２個を含む金メダル２個を含む通算１０個のメダルを獲得されました」と高木さんの実績を紹介。