◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第２日（２２日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第２ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、午前１１時１８分に競技が中断した。当初はアウト、インともに午前７時に予定されていた第１組のスタートは、午前９時３０分に変更。午前組のプレーが行われたが、コースは激しい雨に見舞われため競技が中断し、選手・キャディーらはクラブ