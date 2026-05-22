百十四銀行 百十四銀行（本店・高松市）は貸金庫サービスを提供している一部の店舗で、5月29日で新規受付を停止し、2027年3月末でサービスを終了します。 貸金庫サービスは、銀行内にある小さな金庫を有料で貸し出すサービスです。しかし契約数が減少し、マネー・ローンダリング対策や適切な管理運用体制の強化にかかるコストなどを考慮した結果、貸金庫サービスの提供を集約す