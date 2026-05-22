長年打ち込んできた仕事や目標が突然終わってしまったら、あなたはどうしますか？ 『漫画家、猟師になる』の第1話「野生が呼んでいる」は、ただの狩猟マンガではなく、一人の大人が新たな生きがいを見つける「人生の転機」を描いた熱いヒューマンドラマです。 ぽっかりと空いた時間と運命の出会い 物語は2年前、主人公の漫画家・前田治郎が長い連載を終えた日から始まります。 「明日から何しよう……」と目標を失