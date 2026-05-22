佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。「ハナショウブが見頃」福岡市中央区の舞鶴公園にあるハナショウブ園で、現在、およそ2000株が見頃を迎えています。6月上旬まで楽しめるということです。雨の日が多くなってきましたが、この先の予想を見てみると、来週も曇りや雨の日が続くものの、5月末から6月はじめにかけて晴れる日が多くなる予想です。このまま予想が大きく