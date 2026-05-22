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アジア株上昇、米イラン進展期待サムスン電子の半導体部門ボーナス5400万円 東京時間11:13現在 香港ハンセン指数 25569.06（+182.54+0.72%） 中国上海総合指数 4088.21（+10.93+0.27%） 台湾加権指数 41968.01（+599.80+1.45%） 韓国総合株価指数 7840.19（+24.60+0.31%） 豪ＡＳＸ２００指数 8663.10（+41.36+0.48%） アジア株は軒並み上昇、米イラン協議進展期待が広がって