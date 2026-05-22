【新興国通貨】ドル人民元は６．８０００元前後での推移＝中国人民元 一時のドル安元高一服も、戻りも鈍く、直近もみ合いが続く展開となっている。対円では２３．３９円前後、ドル円の上昇もあって昨日は一時２３．４１２円を付け、その後のドル円の下げに２３．３５円前後を付けて反発。 CNYJPY 23.391USDCNY 6.7998