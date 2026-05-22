共同研究を巡る便宜の見返りに、一般社団法人から風俗店接待などを受けたとして、収賄罪に問われた東大大学院医学系研究科の元特任准教授吉崎歩被告（46）に東京地裁は22日、懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡した。