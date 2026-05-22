片山さつき財務相は22日の閣議後記者会見で、中東情勢の混乱長期化を受け編成を検討している2026年度補正予算案を巡り「（翌週の）月曜日に高市早苗首相からより詳しく話すと思う」と述べた。25日にも高市氏から説明があるとみられる。与党間で調整中の7〜9月の電気・ガス料金補助は「想定の範囲で交渉してもらっている」と明らかにした。財源に関し、片山氏は「追加的な赤字国債に頼らなくてもいいような形をもって対応したい