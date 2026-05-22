高市早苗首相は22日の参院本会議で、昨年の自民党総裁選を巡り、自身の陣営が他候補を誹謗中傷する動画を作成・投稿したとする週刊文春報道について「第三者に依頼したこともない」と述べ、関与を重ねて否定した。文春側を訴える考えはあるかどうかを問われ「公務を最優先すべき立場だ。訴訟にかかる負担も考えて判断する」と語った。動画作成を主導したとする男性は18日配信のユーチューブ番組で、首相の公設第1秘書とオンラ