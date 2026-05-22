俳優の柏木由紀子（78）が19日、自身のインスタグラムを更新。俳優・酒井和歌子（77）との仲むつまじい2ショット動画を公開し、「双子みたい」「姉妹かと思ってた〜」と反響を呼んでいる。【動画】「姉妹かと思ってた〜」出会って68年・仲良し酒井和歌子＆柏木由紀子の2ショット柏木は「なんと出会って68年！」とつづり、長年の親交がある酒井とのリール動画を投稿。白い花が咲く庭を背景に、リンクコーデのようなビタミンカラ