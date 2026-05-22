国の特別天然記念物トキが本州で初めて、能登半島・石川県羽咋市で31日に放鳥されることを受け、石原宏高環境相は22日の閣議後記者会見で「生物多様性の保全や再生の観点から意義のある取り組み。能登半島地震の復興のシンボルとして位置付けられる」と述べた。環境省などによると、放鳥されるのは新潟県の「佐渡トキ保護センター」で野生復帰の訓練を受けた約15〜20羽。今秋には石川県中能登町で本州2回目の放鳥も予定して