「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）広島が今季初の２カード連続勝ち越し。六回、小園海斗が同点適時三塁打を放ち、さらに相手失策で生還し逆転した。先発・玉村昇悟は６回６安打１失点で今季初勝利。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏が高評価を与えた。◇◇玉村が待望の今季初勝利をつかんだ。打たれながらも６回１失点で切り抜けたのは、筒香、佐野の主軸をしっかり抑えたからだ。石原と今季