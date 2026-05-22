パリ オリンピックの柔道女子48キロ級金メダリストで、今年、現役を引退した角田夏実（33）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「両親とハワイに行ってきました」と題し、父母と親子3人でハワイ旅行を楽しむ様子を収録した「角田家ハワイVlog」を公開した。【動画】「お母さん似なんですね」「夏実さんのパパ、ママ呼び可愛い」父母とハワイを満喫する角田夏実ハワイが初めてだという両親にハワイ旅行をプレゼント