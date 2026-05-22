視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ 田村裕探偵の調査した『深夜にうごめく人々』は、大阪市の男性（23）から。僕はこの４月から大阪で働き始めた社会人１年目の会社員だ。鳥取県の田舎から大阪に出て